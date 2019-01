Gémeas de 8 anos consideradas as mais bonitas do mundo

JN Hoje às 13:51 Facebook

Com apenas 8 anos de idade, as "Clements Twins" contam com 1 milhão de seguidores no Instagram e são consideradas as irmãs gémeas mais bonitas do mundo.

Ava Marie e Leah Rose, residentes na Califórnia, Estados Unidos da América, foram consideradas as gémeas mais bonitas do mundo, com apenas 8 anos, depois da imprensa internacional e 1 milhão de seguidores que têm na rede social Instagram elogiarem a sua beleza natural.

Quando Ava e Leah completaram 7 anos, em 2017, os pais decidiram inscreve-las numa agência de modelos. No mesmo dia a mãe das meninas, Jaqi, criou uma conta no Instagram e desde então as gémeas são alvo de vários comentários a elogiar a beleza de ambas nas fotografias que são publicadas diariamente.

Atualmente, as irmãs têm dezenas de contratos com agências de modelos e são a cara de várias campanhas publicitárias. Para além disso, têm um canal de YouTube chamado "Clements Twins" onde partilham vários momentos do seu dia a dia.