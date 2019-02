Georgina abre o coração após a morte do pai

Sara Oliveira Hoje às 14:24 Facebook

Nas poucas horas que passou em Lisboa, a namorada de Cristiano Ronaldo deu uma entrevista à revista espanhola "Hola". Em casa, Georgina Rodríguez falou da morte do pai e manifestou vontade de subir ao altar, embora o craque ainda não a tenha pedido em casamento.

"É o momento mais duro que já vivi", confessa Georgina numa entrevista que, esta quarta-feira, foi para as bancas e na qual rende homenagem ao progenitor, Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, que faleceu a semana passada. Destroçada, sublinhando que o craque da Juventus está "a cuidar muito" dela "nestes momentos de tristeza".



A relação com CR7 também é destaque e a jovem não esconde que lhe "encantaria muito" casar-se. No entanto, "por agora" o português ainda não pediu a sua mão, apesar do tão famoso anel que muitos apontavam como sendo símbolo do noivado.



A produção para a "Hola" foi feita entre domingo e segunda-feira, altura em que o casal também marcou presença no dérbi lisboeta, em Alvalade, que terminou com a derrota do clube de eleição de Ronaldo, o Sporting, contra o Benfica. O regresso a Turim, Itália, não tardou, com o 34.° aniversário do futebolista em destaque esta terça-feira.