Georgina celebra 25 anos na Argentina e sem Ronaldo

A namorada de Cristiano Ronaldo celebra este domingo 25 anos. E voou até Buenos Aires, Argentina, para celebrar a data. Sem CR7, que teve jogo este domingo pela Juventus frente à Lazio, que terminou com a vitória por 2-1 para a equipa do português, com golos de Cancelo e do próprio Ronaldo, de penálti.

Porém, o jogador não deixou passar a data sem uma mensagem especial nas redes sociais, dedicada a Georgina Rodríguez. "Parabéns à mulher mais maravilhosa que Deus poderia ter colocado no meu caminho", escreveu Ronaldo, numa foto em que o casal aparece, em férias passadas no Dubai, no final do ano.

Ronaldo e Georgina são pais de Alana Martina, com um ano de idade e já registada como cidadã portuguesa, e a modelo tem-se mostrado muito próxima dos restantes filhos do jogador, Cristianinho e os gémeos Eva e Mateo.

"Casualidades da vida. Aterro no país que me viu nascer à mesma hora e dia do meu nascimento, há 25 anos. Caprichoso destino, minha querida Buenos Aires", publicou a modelo e bailarina no Instagram, numa fotografia onde se apresenta de boné preto, calças justas, ténis e mala pequena. A partilha já tem mais de 900 mil gostos.

A cunhada Kátia Aveiro, no Brasil, desejou-lhe bom aniversário e a irmã Ivana Rodríguez felicitou-a com um "amo-te muito". Dolores Aveiro apenas desejou boa sorte... à Juventus. O regresso a Buenos Aires foi apontado como uma forma de Georgina se inteirar, também, do estado de saúde do pai, Jorge Rodríguez.