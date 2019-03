Georgina diz-se "perseguida" no zoológico de Madrid

JN Hoje às 18:19 Facebook

A namorada de Cristiano Ronaldo esteve este sábado no Zoo de Madrid com Cristianinho, Alana Martina e os gémeos, Eva e Mateo, mas o passeio não correu bem.

Numa publicação no Instagram, Georgina Rodríguez disse ter sido perseguida por jornalistas, acusando a direção do Zoo de ter comunicado que ela e os meninos estavam no local.

Zangada por os filhos serem alvo de fotografias, a argentina considerou ser uma falta de respeito que a direção tenha indicado que ali estava e ameaçou não voltar ao espaço de Madrid.

O certo é que foi a própria Georgina Rodríguez quem deu pistas onde se encontrava e com quem estava, ao partilhar duas fotos no Instagram: uma onde aparece sozinha, outra dos filhos.