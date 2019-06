Georgina faz festa divertida para Eva e Mateo

Sara Oliveira Hoje às 17:35 Facebook

Namorada de Cristiano Ronaldo organizou aniversário para filhos gémeos no dia em que jogador brilhou pela seleção nacional.

Esta quarta-feira foi um dia de sonho para Cristiano Ronaldo que, em campo e no Estádio do Dragão, no Porto, assinou um hat-trick que colocou a seleção nacional na final da Liga das Nações, enquanto a namorada, Georgina Rodríguez, comemorava o segundo aniversário de Eva e Mateo, numa festa em que nada faltou.

"Felicidades e felicidades. Passamos bem o aniversário de Eva e Mateo. Obrigada a todos os amigos dos meus bebés e às minhas amigas e família por nos acompanharem num dia tão espacial", escreveu Georgina no Instagram onde publicou imagens do evento. Cristianinho, que fará nove anos no próximo dia 17, teve uma participação ativa, ajudando os irmãos a abrir presentes e a soprar as velas.

Os super-heróis da Marvel e as princesas da Disney inspiraram a decoração e os bolos dos meninos, um para Eva (que se vestiu de Elsa, do filme "Frozen") e outro para Mateo (que se fantasiou de Thor), cada um alusivo ao respetivo tema.

A namorada do craque juntou crianças na casa de La Finca, com diversões. Mas já é certo que vai haver outra festa quando CR7 voltar, até porque a avó Dolores Aveiro já antecipou o momento.

Tudo o que restou da festa, Georgina ofereceu à Fundação Esfera, uma instituição que acompanha pessoas com deficiências.