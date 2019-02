Georgina na neve com os bebés da família

JN Hoje às 18:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Namorada de Cristiano Ronaldo esteve no norte de Itália com os gémeos e Alana. Dolores e Kátia continuam em Turim.

Com temperaturas negativas e muita neve, Georgina Rodríguez passou este domingo em Courmayeur, no norte de Itália. E levou com ela os bebés da família Aveiro: os gémeos Eva e Mateo, de um ano e meio, e Alana Martina, de um, a filha que tem com Cristiano Ronaldo.

Em Turim. ficou o futebolista da Juventus, em preparação para o jogo com o Sassoulo, Cristianinho (também com jogo), Dolores, Kátia e o seu filho Dinis.

"Maravilhoso dia de neve", foi a legenda escolhida pela namorada de CR7 no conjunto de fotos partilhadas, referindo-se, também, a Ronaldo e ao filho mais velho do jogador. "Enviamos a nossa melhor energia ao papá e ao irmãozinho", partilhou.

Quem também desejou boa sorte à Juventus (e ao Sporting que joga esta noite com o Feirense) foi Dolores Aveiro, ainda em Turim. A matriarca publicou uma foto com o neto Dinis, enquanto Kátia mostrava uma rua do centro da cidade italiana, dando a entender que continua com os seus passeios.

Longe deles, Elma Aveiro mostrou um vídeo onde, num grupo, surge a ensaiar para o Carnaval, festividade que tem força na Madeira, onde se encontra.

A semana passada tornou-se forte para a família Aveiro depois de Dolores, à margem da apresentação dos vinhos e do azeite com a sua marca, ter negado zangas com Georgina, ter afirmado que gosta da argentina e ter confessado que teve um segundo cancro na mama.