Georgina põe os filhos de Ronaldo a falar português

Georgina Rodríguez não esteve presente no jogo que se realizou quarta-feira e em que a Juventus ganhou ao Milan a Supertaça. No entanto, a namorada de CR7 demonstrou o seu apoio através das redes sociais.

Num vídeo, partilhado no Instastories, Georgina aparece com Cristianinho, os gémeos Eva e Mateo e com Alana, enquanto assistem ao jogo num canal português. Desta forma, a modelo argentina demonstra que pretende incentivar as crianças a aprender a falar português.

O casal também tem interesse que aprendam o inglês e o espanhol, língua de Georgina. Há dias, Alana, de apenas um ano, mostrou que já sabe dizer "papá", como prova o vídeo partilhado pela namorada de Ronaldo. Mais tarde, a argentina, orgulhosa do craque, declarou-se a Ronaldo nas redes sociais. "Parabéns, meu amor! Estamos muito orgulhosos de ti. Cristiano, sempre tão tu. Nós amamos-te", escreveu.