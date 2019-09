Georgina Rodríguez acompanha Cristiano Ronaldo em novo projeto

NTV Ontem às 21:30 Facebook

Georgina Rodríguez acompanhou o namorado, Cristiano Ronaldo, na festa de lançamento do novo perfume da marca CR7, “Play it Cool”, em Turim, Itália. Como já havia promovido em várias publicações nas redes sociais, o internacional português tem um novo perfume e, esta quinta-feira, fez-se acompanhar pela namorada para a lançamento do produto. Para registar o momento, Georgina Rodriguez partilhou, no perfil de Instagram, uma fotografia ao lado de Cristiano Ronaldo. “Gosto do perfume que usas, cheira como o amor da minha vida”, escreveu. View this post on Instagram Me gusta el perfume que usas, huele al amor de mi vida […]