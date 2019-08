Georgina Rodríguez admite dormir sempre de lingerie

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A namorada de Cristiano Ronaldo revelou alguns pormenores íntimos sobre a relação do casal, nomeadamente o facto de dormir sempre de lingerie. Três anos após assumir publicamente a relação com o internacional português da Juventus, Georgina Rodríguez confessou que não abdica da lingerie nem para dormir, de acordo com uma entrevista realizada à imprensa internacional. “A sedução e os sonhos também são importantes. Durmo sempre de lingerie e prefiro aquelas bem sexy. É confortável, sexy e romântico. É tudo e fazem o homem feliz, também”, afirmou. A modelo admitiu que, apesar de a relação com o CR7 manter-se sólida, o […]