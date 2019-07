Georgina Rodríguez comove fãs ao lado dos filhos

NTV Hoje às 15:27, atualizado às 15:52 Facebook

De volta a Turim, Itália, após as férias luxuosas com Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez partilhou um momento carinhoso com os três filhos do craque da Juventus. A modelo mostrou-se no perfil de Instagram deitada na cama com a filha Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo, após regressar das férias em Saint Tropez, no sul de França, e Mónaco. “Felicidade após a sesta ao lado das minhas vidas”, escreveu a namorada do jogador português. View this post on Instagram Felicidad siestera con mis vidas ❤️❤️❤️ #amimir #sweetdreams 💤 A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Jul 2, 2019 […]