Georgina Rodríguez dá nas vistas ao usar vestido com transparências

Georgina Rodríguez marcou presença na gala solidária da Unicef, que decorreu em Porto Cervo, Itália, e destacou-se com um vestido com transparências. A namorada do jogador de futebol Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia e um vídeo, na conta de Instagram, nos quais mostrou o visual escolhido para a cerimónia. Georgina usou um vestido preto decotado, com transparências e aplicações brilhantes, do estilista Roberto Cavalli. Optou por uma maquilhagem natural, o cabelo solto e jóias Chopard, marca que representa. View this post on Instagram Love me like you do 💋🌟#unicefsummergala2019 A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Aug 10, 2019 […]