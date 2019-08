Georgina Rodríguez dá um tratamento a Cristiano Ronaldo.

NTV Hoje às 15:27, atualizado às 16:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais imagens inéditas da intimidade de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez: desta vez, o internacional português mostra como a namorada lhe faz um tratamento. Até um ex-colega do CR7 ficou espantado. É um vídeo inédito. Deitado no chão da sala de estar, na casa luxuosa de Turim, em Itália, Cristiano Ronaldo recupera os músculos das pernas com uma ajuda muito especial: nem mais, nem menos, a da companheira, Georgina Rodríguez, que, pacientemente, mima o pai da sua filha Alana para voltar à boa forma. O craque português está particularmente descontraído, de "t-shirt" e cuecas. View this post on Instagram Recovery [...]