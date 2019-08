Georgina Rodríguez dança em lingerie numa nova campanha publicitária

NTV Hoje às 14:45, atualizado às 15:15 Facebook

Georgina Rodríguez brilhou na campanha publicitária mais recente da marca Yamamay. A namorada de Cristiano Ronaldo dançou em lingerie e deixou os fãs pedir por mais. A agenda profissional da modela espanhola tem estado agitada. Depois de ter mostrado os bastidores de um trabalho para a Fendi Beauty, Georgina Rodríguez voltou a ser o centro das atenções. Desta vez, a companheira do avançado da Juventus é a protagonista da nova campanha de uma marca de roupa interior italiana. Por isso, Gio fez questão de partilhar o vídeo final no perfil de Instagram. View this post on Instagram NEW CAMPAIGN 💘 […]