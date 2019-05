Georgina Rodríguez e Sara Sampaio: Elegância em Cannes

Sara Oliveira Hoje às 19:09, atualizado às 19:15 Facebook

Namorada de Ronaldo e modelo portuguesa na antestreia do novo filme de Tarantino.

A antestreia mundial do nono filme de Quentin Tarantino, "Once upon a time in Hollywood", é já o grande acontecimento do 72.° Festival de Cinema de Cannes, juntando muitas celebridades, anteontem, na passadeira vermelha. E, embora em registos distintos, Georgina Rodríguez e Sara Sampaio estiveram entre as que mais se destacaram pela elegância.

Na sua primeira vez no concorrido evento da Riviera Francesa, a namorada de Cristiano Ronaldo apostou num visual ao estilo sereia. Georgina, de 25 anos, deslumbrou com um vestido sem mangas e bastante justo da autoria do designer tunisino Ali Karoui, que combinou com umas sandálias Giuseppe Zanotti. No pescoço, usou um vistoso colar de diamantes com pedra azul em forma de coração da Chopard. A jovem fez-se acompanhar pelo agente Ramon Jordan da Uno Models que a representa e mostrou-se agradada com a experiência que lhe foi proporcionada.