Georgina Rodríguez revela momento íntimo ao lado de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez partilhou mais um momento íntimo nas redes sociais ao lado de Cristiano Ronaldo. A espanhola mostrou-se carinhosa com o craque português. A modelo publicou uma fotografia no perfil de Instagram, no qual surge deitada na cama ao lado de Cristiano Ronaldo que, enquanto dormia, recebeu um beijo no nariz. View this post on Instagram Dulces sueños mi lindo ❤️ A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Jul 8, 2019 at 5:35am PDT “Doces sonhos, meu lindo”, escreveu Georgina na descrição. “Melhor casal”, “Fotografia mais fofa de sempre”, “Tão queridos”, foram algumas das reações dos fãs à fotografia […]