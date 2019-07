Gisela João apaixonada por músico norte-americano

NTV Hoje às 17:10, atualizado às 17:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Gisela João apresentou o seu namorado, Justin Stanton, ao publicar pela primeira vez, nas redes sociais, uma fotografia em que aparecem abraçados e aos beijos. O amor está no ar! A fadista de 35 anos recorreu ao seu perfil da rede social Instagram para partilhar pela primeira vez um registo fotográfico com o seu companheiro norte-americano. Perante este gesto romântico, entre as mensagens de parabéns que surgiram na secção de comentários, destaque para a da atriz Rita Pereira, que se mostrou surpreendida: “Como assim?! Ehhhlekasss!!! Muitos laikesss!!!” View this post on Instagram 💖 A post shared by Gisela João (@giselajoaoaberdadeira) […]