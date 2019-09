Globos de Ouro: Cristina Ferreira usa um milhão de euros em jóias

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:51 Facebook

Cristina Ferreira foi a apresentadora da XXIV gala dos Globos de Ouro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Ao longo da condução da edição, a apresentadora usou um milhão de euros em jóias. Depois de ter sido uma das caras daquela que é considerada a grande festa da televisão em Portugal, a profissional da SIC aproveitou “O Programa da Cristina” para fazer uma confissão à sua indumentária. “As jóias que eu levei, ele teve de as pedir internacionalmente porque em Portugal não há mercado para este tipo de jóias, ele teve de ir com um polícia”, disse, referindo-se ao dono […]