Globos de Ouro: Depois do engano da noite, João Manzarra pediu para não ser despedido

Foi o “fail” da noite: João Manzarra foi alvo de uma troca de envelopes e acabou por revelar o vencedor errado. O apresentador fez o “mea culpa”, mas o diretor de Programas da SIC levou tudo na brincadeira. Suspense durante dois minutos. Na altura da divulgação da Personalidade do Ano, a acompanhante de João Manzarra no palco, D. Elisa, leu o cartão errado que lhe foi passado pelo apresentador da SIC. View this post on Instagram Pós entrega de prémio feeling. A post shared by João Manzarra (@manzarra) on Sep 29, 2019 at 2:22pm PDT Manzarra desculpou-se, em direto, a […]