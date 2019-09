Globos de Ouro: Os grandes vencedores

NTV Hoje às 04:06, atualizado às 04:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram 17 categorias e vários vencedores em áreas tão distintas como Entretenimento, Cinema, Teatro, Música ou Desporto. Conheça os vencedores dos Globos de Ouro deste ano… Prémio Mérito e Excelência: Maria do Céu Guerra Humor – Personalidade do Ano: Ricardo Araújo Pereira Revelação do Ano: João Félix Melhor Atuação ao Vivo: Mariza Melhor Música: “A Vida Toda”, de Carolina Deslandes Música – Melhor Intérprete: Capitão Fausto Jornalismo – Personalidade do Ano: Conceição Lino Moda – Personalidade do Ano: Sara Sampaio Cinema – Melhor Atriz: Isabel Ruth Cinema – Melhor Ator: Carloto Cotta Cinema – Melhor Filme: “Raiva” Entretenimento – Personalidade […]