Gonçalo Diniz recebe benção do “mestre” Ruy de Carvalho

NTV Hoje às 15:20, atualizado às 15:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Gonçalo Diniz não poupou nos elogios a Ruy de Carvalho depois de os dois terem estado juntos durante a cerimónia da semifinal dos Emmys International, em Belém. Os dois atores marcaram presença no Museu Nacional dos Coches para a festa dos Emmys. Durante a correria da noite, Gonçalo Diniz esteve à conversa com Ruy de Carvalho e ficou bastante satisfeito. “Ouvir este senhor é uma benção diária. ‘A velhice é para quem a vive…’ Obrigado, Mestre Rui de Carvalho”, escreveu o companheiro da repórter da SIC Sofia Cerveira no perfil de Instagram. View this post on Instagram Ouvir este senhor […]