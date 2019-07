Gonçalo Diniz relaxa com a família em Mafra

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 13:02 Facebook

Gonçalo Diniz aproveitou a quarta-feira para desfrutar de um dia em família, ao redor da natureza, em Mafra. Ao lado da mulher, Sofia Cerveira e da filha de dois anos, Vitória, o ator relaxou numa quinta em Mafra e prometeu voltar em breve. O casal partilhou com os fãs vários vídeos e fotografias do dia nas redes sociais. View this post on Instagram Dia bem passado nesta quinta. Excelente atendimento e muita paz. Obrigado @quintadosmachados A post shared by Gonçalo Diniz (@goncalodinizz) on Jul 24, 2019 at 10:19am PDT “Tão bem recebidos na Quinta dos Machados. É, realmente, um sítio […]