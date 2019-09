Gonçalo Diniz, Rita Salema e Patrícia Tavares juntos na mesma equipa

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:44 Facebook

Twitter

Partilhar

A Glam adicionou quatro atores ao seu portfólio. Gonçalo Diniz, Rita Salema, Patrícia Tavares e Beatriz Leonardo fazem agora parte da agência dirigida por Beatriz Lemos A Glam, que tem estado na atualidade por representar o ator Ângelo Rodrigues, pode agora contar com mais quatro elementos no seu departamento de atores. Gonçalo Diniz, conhecido pelas suas participações em novelas como “A Herdeira” (TVI) e a “Rainha das Flores” (SIC) fez, também, parte do elenco da novela brasileira “Xica da Silva”, interpretando Dragão Macário. Está atualmente na novela “Nazaré” (SIC). Patrícia Tavares, com uma vasta experiência em televisão, em teatro e […]