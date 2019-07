Gordon Ramsay alvo de críticas após caçar, cozinhar e comer uma cabra

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:51 Facebook

O “chef” está envolvido em polémica, após ser filmado a disparar sobre uma cabra, cozinhá-la e comê-la no novo programa de televisão na National Geographic. O programa tem o nome de “Gordon Ramsay: Uncharted” e o objetivo é mostrar as viagens do “chef” britânico a diversos países para experimentar os pratos típicos. Porém, no segundo episódio do programa, Gordon Ramsay viu-se envolvido numa polémica após viajar até à Nova Zelândia para experimentar a gastronomia maori. Depois de ser convidado a caçar uma cabra de montanha para preparar o jantar, o cozinheiro não hesitou em caçar o animal, cozinhá-lo e a […]