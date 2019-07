“Gosto de tudo nesta fotografia”. Isabel Silva declara-se ao melhor amigo

NTV Ontem às 22:30 Facebook

Isabel Silva declarou-se publicamente, este sábado, a um dos seus melhores amigos e companheiros de vida, Rubinho Correia, com uma mensagem ternurenta. A apresentadora da TVI recorreu ao perfil de Instagram para expressar o sentimento de amizade e carinho que nutre por um grande amigo seu. Isabel Silva deixou os fãs derretidos. “Gosto de tudo nesta fotografia! Rio com energia e ao lado do meu eterno companheiro dos festivais. E da minha vida também”, escreveu a comunicadora do quarto na canal na legenda. Na fotografia partilhada, Isabel Silva aparece de braço dado com Rubinho Correia num momento captado no festival […]