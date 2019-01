Goucha sem tempo para adotar uma criança

JN Hoje às 18:47 Facebook

Foi Maria Cerqueira Gomes quem perguntou, esta quarta-feira, a Manuel Luís Goucha, durante uma conversa com a atriz Alexandre Lencastre, se ainda está disponível para ser pai.

O apresentador do "Você na TV", que em tempos ponderou, com Teresa Guilherme, adotar uma criança, respondeu que não. E esclareceu que nesta fase da vida, já não pensa no assunto. Com 64 anos e casado com Rui Oliveira, o apresentador explicou, ainda, que não podia garantir um futuro a um filho.

"Acho que é uma grande responsabilidade e nós não temos vidas», afirmou. "Acho que ser pai de uma criança nesta fase... qual é o futuro? Quantos anos eu vou ter de vida? É um obstáculo, mas também tem a ver com a disponibilidade. É uma grande responsabilidade», reforçou.

O marido de Goucha já tinha abordado o assunto. «As pessoas que tem bom fundo e boa índole dariam bons pais. É preciso cada um de nós ter características para se poder transmitir bons valores à criança, para que ela seja um cidadão pleno. E por isso penso que o Manuel Luís daria um bom pai e cumpriria essa função da melhor forma, porque justamente em toda a vida pública isso é visível»,salientou.