Grávida da segunda filha, Cláudia Vieira aproveita para brincar com Maria

Cláudia Vieira está de férias em Formentera, Espanha, com a filha, Maria, o namorado, João Alves, e um casal de amigos. Sempre que tem algum tempo livre, a atriz aproveita para brincar com a primogénita. A viver a segunda gravidez, a atriz da SIC faz questão de demonstrar publicamente que não se esquece da sua filha. Por isso, entre banhar-se no mar mediterrâneo e jantar com os amigos, a intérprete desfruta da companhia de Maria. “Este verão é assim, uma brinca cá fora a outra saboreia cá dentro…” pode ler-se na legenda de uma fotografia que Cláudia Vieira eternizou no […]