Grávida do segundo filho, Vanessa Oliveira aproveita festival de música

NTV Hoje às 11:55, atualizado às 12:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Vanessa Oliveira é uma fã de música por isso marcou presença no festival de música NOS Alive, que está acontecer este fim de semana no Passeio Marítimo de Algés. Depois de ter revelado ao público que está grávida pela segunda vez, a apresentadora da RTP tem estado a aproveitar tudo enquanto a “barriguinha” permite, inclusive ver concertos ao vivo de pé. A intérprete de 38 anos deixou-se fotografar com a mão na barriga e o palco principal como pano de fundo. “Noites de NOS Alive”, pode ler-se na descrição que ainda tem as hashtags “vamos viver juntos”. Entre os habituais […]