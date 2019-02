Gucci retira camisola considerada "racista"

Hoje às 17:42 Facebook

Uma camisola desenhada pela Gucci está a criar polémica porque, segundo críticas, parece inspirar-se em "blackface", uma forma de maquilhagem de contornos raciais. A casa de alta-costura italiana já pediu desculpa e prometeu retirar a peça.

Trata-se de uma camisola de lã, posta à venda por 785 euros e que tem uma gola até à altura do nariz. Junto à boca aparece um recorte com tecido vermelho.

Vários utilizadores das redes sociais contestaram o desenho do artigo da Gucci, que lembra "blackface", uma técnica teatral do século XIX em que atores brancos representam papéis de negros, pintando a cara e exagerando traços fisionómicos. Esta prática chegou a ser aceite em sociedade, mas, ao ser posta em causa em meados do século XX, tem vindo a desaparecer.

A Gucci reagiu através da sua conta oficial do Twitter, publicando um comunicado onde pede desculpa "pelas ofensas causadas pela camisola balaclava de algodão" e confirmou que o artigo já tinha sido retirado do mercado.

A esta polémica, juntam-se outras: no passado mês, a Prada retirou produtos da sua coleção Pradamalia porque continham macacos pretos com lábios vermelhos que evocam "blackface" e, em novembro de 2018, a Dolce & Gabbana teve de cancelar um desfile na China depois de colocar vídeos promocionais no Instagram que foram acusados de trivializar a cultura chinesa.