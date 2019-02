Gwyneth Paltrow processa homem que a acusou de provocar um acidente de esqui

Hoje às 12:07 Facebook

Gwyneth Paltrow apresentou um contra processo, na quarta-feira, após um homem a ter processado alegando que ficou com lesões após um acidente de esqui provocado pela atriz.

A atriz vencedora de um Oscar processou Terry Sanderson, de 72 anos, e está a pedir uma indemnização simbólica, após o homem a acusar de provocar lesões graves, na sequência de um acidente de esqui, em 2016, no resort Deer Valley, em Park City, nos EUA.

A acusação de 18 páginas feitas pelos advogados da atriz alega que o homem foi o culpado pelo acidente, visto que estava cego do olho direito e que a visão no olho esquerdo estava a diminuir, segundo havia dito ao médico, cerca de um ano antes, e que o processo que impôs a Gwyneth Paltrow é apenas uma tentativa de explora-la financeiramente.

Terry Sanderson afirmou esquiar há mais de 30 anos e que, como consequência do acidente, partiu costelas e sofreu uma lesão cerebral traumática, que provocou perda de memória a curto prazo.

Gwyneth Paltrow pediu uma indemnização de um dólar (cerca de 90 cêntimos), além dos custos legais para defender a reivindicação, sublinhando que não é a culpada pelo acidente, visto que estava a esquiar lentamente com os filhos e com dois instrutores. Segundo a atriz, Terry Sanderson pediu desculpas e garantiu não ter ficado ferido na sequência do acidente.