Hailey Bieber faz tatuagem em homenagem a Justin Bieber

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A nova tatuagem de Hailey Bieber feita em homenagem ao marido, Justin Bieber, na mão esquerda, foi revelada nas redes sociais. A modelo tatuou a letra “B”, como referência ao nome do cantor canadiano, de acordo com a informação avançada pela imprensa. O desenho foi revelado na conta da Instagram do tatuador. “Os novos adornos da mão de Hailey Bieber”, escreveu o profissional na legenda. View this post on Instagram New hand adornments for @haileybieber ✨💅🏻🖐🏼✨ #hideawayatsuitex #slimneedle A post shared by Doctor Woo (@_dr_woo_) on Aug 23, 2019 at 2:54pm PDT Recorde-se que Justin Bieber e Hailey trocaram alianças […]