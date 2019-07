Halle Bailey vai interpretar “A Pequena Sereia” no novo filme da Disney

NTV Hoje às 22:30, atualizado às 22:57 Facebook

Halle Bailey é a atriz escolhida para protagonizar a versão renovada do filme “A Pequena Sereia”, que a Disney está a realizar. A atriz, de 19 anos, foi anunciada pela editora como a nova Ariel no “live-action” da animação “A Pequena Sereia”. Halle Bailey foi a escolhida pelo realizador responsável pelo projeto e para tal terá contribuído a voz da mesma, para além dos atributos como atriz. A atriz comemorou a notícia com uma publicação na sua conta da rede social Twitter: “Sonho que se torna realidade”, escreveu a jovem artista no perfil de sua dupla de R&B, Chloe x […]