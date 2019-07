Halle Berry quer comprar arma após a sua casa ter sido invadida

NTV Hoje às 22:30, atualizado às 23:04 Facebook

Halle Berry tenciona comprar uma arma de forma precaver-se, após a sua mansão ter sido invadida três vezes durante um mês. A atriz viu a residência ser invadida três vezes em janeiro deste ano, o que deixou Halle Berry preocupada com a própria segurança e a fez equacionar algumas medidas de proteção extremas. A intérprete norte-americana tenciona comprar uma arma para se defender de possíveis situações semelhantes, de acordo com o site imprensa internacional. As mesmas publicações adiantam que a decisão foi motivada pelo treino de uso de armas realizado na personagem que Halle representa no filme “John Wick 3”, […]