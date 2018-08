Harry e Meghan Markle serão duques

João Manuel Farinha e Nuno Azinheira 19 Maio 2018 às 09:25 Facebook

Twitter

Com o casamento deste sábado, os noivos ganham novos títulos nobiliárquicos. Meghan Markle e o príncipe Harry receberão o título de Duquesa e Duque de Sussex.

Harry vai receber o ducado de Sussex, vago desde 1843. Os futuros filhos do casal serão "lords" ou "ladies" e não príncipes. A não ser que Isabel II intervenha, como aconteceu na primeira gravidez de Kate Middleton.

Mas Meghan não será princesa. A tradição real é muito clara: só podem ter o título de princesa as mulheres que nasçam na família real. Ora, sem sangue azul, Meghan só pode ser duquesa.

Já Harry, com o nascimento em abril do sobrinho Louis, desceu para sexto na linha de sucessão do trono. O príncipe Carlos é o primeiro, William aparece em segundo. Os seus três filhos surgem em terceiro, quarto e quintos na linha de sucessão e depois, então, Harry.

Casos na coroa britânica que não acabaram "felizes para sempre"

O príncipe Carlos e Diana Spencer protagonizaram o divórcio de sangue azul mais badalado de sempre. Casaram-se a 29 de julho de 1981, e oficializaram a rutura a 28 de agosto de 1996.

Mas na coroa britânica não foram os únicos. Sarah Ferguson e o príncipe André, duque de Iorque, deram o nó a 23 de julho de 1986 e divorciaram-se oficialmente em 1996.

Já antes, a 1 de setembro de 1989, era notícia o fim do casamento entre a princesa Ana de Inglaterra, filha da rainha Isabel II, e Mark Phillips.

A primeira a divorciar-se foi a princesa Margarida, irmã mais nova da rainha, que se separou de Lord Snowdon. A união durou entre 1960 e 1978.