No dia em que se assinala o primeiro aniversário do casamento entre Meghan Markle e Harry, os duques de Sussex divulgaram, nas redes sociais, um pequeno vídeo com imagens inéditas do casamento.

Ao som de "This Little Light os Mine", o vídeo mostra várias fotografias dos vários momentos do dia e culmina com uma imagem da população que se juntou para apoiar os noivos. O vídeo termina com uma mensagem de agradecimentos a todos que tornaram o dia especial.