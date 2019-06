Harry e Meghan mostram rosto do filho para assinalar Dia do Pai

Hoje às 13:55 Facebook

Os duques de Sussex partilharam este domingo, pela primeira vez, uma fotografia em que se vê a cara do filho bebé, Archie.

Foi com a partilha nas redes sociais de uma fotografia do filho de Harry e Meghan Markle, que os duques comemoram o Dia do Pai - que se celebra a 16 de junho no Reino Unido.

No Dia da Mãe, já tinha sido divulgada uma imagem dos pezinhos do pequeno Archie.

O filho dos duques de Sussex nasceu no dia 6 de maio, com 3,2 kg, um ano depois do casamento real. O herdeiro de Harry não terá o título de príncipe, por estar em sétimo na linha de sucessão ao trono britânico, a não ser que a rainha, que tem o poder de mudar os títulos, permita que os filhos de Harry e Meghan sejam príncipes e princesas.