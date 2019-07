Harry e Meghan querem salvar o ambiente. Mas não dão o exemplo

NTV Hoje às 11:40, atualizado às 12:16 Facebook

Não há um dia de sossego para o príncipe Harry de Inglaterra e para a sua mulher, Meghan. Os duques de Sussex vão dedicar o mês de julho à defesa do ambiente, mas estão a ser muito criticados. Motivo: viajam de jato privado. Harry e Meghan abraçam várias causas, a maior parte solidárias, mas, neste mês, vão estar particularmente atentos ao ambiente. Os duques de Sussex anunciaram no perfil oficial de Instagram que é tempo de se dedicarem à causa. “Há um relógio a contar na defesa do nosso Planeta. Com as mudanças climáticas, o deteriorar dos nossos recursos naturais, […]