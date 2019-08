Heidi Klum e Tom Kaulitz sobem ao altar num iate de luxo

NTV Hoje às 11:56, atualizado às 12:01 Facebook

Heidi Klum e Tom Kaulitz oficializaram a sua relação amorosa pela segunda vez este ano. A cerimónia do casal decorreu a bordo de um iate privado de luxo. Após terem trocado alianças de forma discreta em fevereiro, a manequim e o músico acharam boa ideia voltar a fazê-lo este sábado. Desta vez, em Capri, Itália, os dois contaram com a companhia dos filhos de Heidi: Leni, de 15 anos, Henry, de 14, Johan, de 12 e Lou, de dez. De acordo com a informação avançada pela revista norte-americana “People”, esta embarcação foi a mesma que recebeu o casamento da magnata […]