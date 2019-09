Heitor Lourenço surge com novo visual

NTV Ontem às 23:00 Facebook

Heitor Loureço renovou o visual e surgiu careca, esta segunda-feira, nas redes sociais. O ator, de 52 anos, que habitualmente optava por um corte de cabelo curto, surpreendeu os fãs ao surgir careca. A mudança de visual vou revelada através de uma fotografia partilhada no perfil de Instagram. View this post on Instagram Pronto A post shared by Heitor Lourenço (@heitor_lourenco) on Sep 16, 2019 at 6:01am PDT Nos InstaStories, Heitor Lourenço já havia alertado os fãs para a mudança de visual através de um vídeo no cabeleireiro. “Logo pela fresquinha. Algo vai desaparecer”, escreveu. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: […]