Helena Costa revela que está grávida de gémeos

A atriz Helena Costa não para de surpreender. Duas semanas depois de ter revelado que se tinha casado no verão, anunciou estar grávida e de gémeos, como confirmou esta quarta-feira.

Todas as novidades têm sido partilhadas no Instagram, onde a última imagem mostra dois babygrowns e dois sapatinhos com a legenda "Felicidade a dobrar".

E, se dúvidas houvesse, Helena esclareceu nas hashtags que vive uma "gravidez de gémeos" e que "são dois" os bebés que nascerão no verão, fruto do casamento com o empresário Frederico Formigal.

O casal disse o "sim" a 23 de julho do ano passado, na Conservatória de Cascais, mas a ex-moranguita guardou segredo até ao início do ano, pouco antes de partilhar com o mundo o estado de graça que atravessa e que não iria conseguir disfarçar.