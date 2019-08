Helena Costa assinala 37.º aniversário ao lado das filhas

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:25 Facebook

Helena Costa assinala o seu 37.º aniversário. Este ano a festa da atriz tem outro significado porque é a primeira vez que festeja a data como mãe. Este sábado é dia de celebração em casa de Helena Costa. É que a atriz soma mais um ano. Desta vez, recebeu o melhor presente que podia ter pedido há um mês: as filhas, Maria do Mar e Mercedes. Para assinalar publicamente a data tão especial, a intérprete partilhou no InstaStory, ferramenta da rede social Instagram, um vídeo das meninas ao seu colo, com a legenda: “O melhor presente!!” As duas filhas de […]