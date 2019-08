Helena Costa recorda silhueta antes da gravidez

NTV Hoje às 16:50, atualizado às 17:06 Facebook

Helena Costa recorda a forma física que apresentava antes de dar à luz as gémeas, Maria do Mar e Mercedes. A atriz acabou por ser consolada pelos seguidores. A também influenciadora digital está a aproveitar ao máximo a primeira experiência como mãe depois do nascimento das filhas a 28 de junho. No entanto, a intérprete já tem saudades do seu corpo trabalhado. “Para não serem só bebés e para (tentar) manter a esperança!” desabafou Helena Costa, esta quinta-feira, no perfil de Instagram. View this post on Instagram Para não serem só bebés e para (tentar) manter a esperança! 🤦🏻‍♀️ A […]