Helena Costa revela segredo para adormecer as filhas

Helena Costa partilhou, esta quinta-feira, um segredo com os seguidores: o truque que utiliza para adormecer as filhas gémeas, Maria do Mar e Mercedes. Quase três meses depois do nascimento das bebés, a influenciadora digital continua a aproveitar ao máximo esta primeira experiência como mãe. Por isso, não hesita em dividir com os fãs alguns das suas manhas. O truque para adormecer Maria do Mar e Mercedes consiste em colocá-las no carrinho que utiliza para as passear na rua, pôr uma manta por cima de cada uma delas e abanar levemente. Recentemente, Helena Costa voltou a fazer exercício físico passado […]