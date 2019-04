Herman José: "Já tive a minha fase Madonna hoje sou mais Lady Gaga"

Ana Vitória Hoje às 14:50 Facebook

Herman José acaba de lançar um disco e prepara dois espetáculos no Coliseu de Lisboa.

Do seu génio criativo saíram pérolas como o "Tal Canal", "Hermanias" ou "Herman enciclopédia". Criou figuras-tipo que entraram no imaginário nacional, de Serafim Saudade a José Esteves, do Diácono Remédios ao mais recente Nélio. Herman José não se cansa de reinventar-se e, para isso, diz que o regresso à estrada foi essencial. Não faz planos a longo prazo e preocupa-se mais com a qualidade do presente. Acaba de lançar um disco e prepara-se para se apresentar, em nome próprio, já a 12 e 13 de abril, no Coliseu de Lisboa.

Há pouco, dei uma vista de olhos no seu Instagram, que se tornou um caso de sucesso. Esta foi uma uma forma de se reinventar?