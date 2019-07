Herman José reencontra Sting duas décadas depois

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Herman José reencontrou o cantor britânico Sting, que não via há 20 anos, e assinalou o momento nas redes sociais. Sting foi convidado do apresentador no programa “Herman SIC”, em 2000, e os dois voltaram a encontrar-se em Portugal, no hotel Yeatman, antes de o cantor subir ao palco principal do festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia. O humorista partilhou o momento com os seguidores ao publicar um vídeo no perfil de Instagram. “Não ‘A Thousand Years’, mas… 20 anos depois. O reencontro”, escreveu na descrição. Herman José já teve a oportunidade conhecer várias caras conhecidas internacionais como […]