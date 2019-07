Herman José responde a críticas de Maria Vieira

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:56 Facebook

Após ser alvo de críticas por parte de Maria Vieira, Herman José revelou que não guarda ressentimentos e elogiou a colega de profissão, nas redes sociais. O humorista deu espaço para os seguidores no Instagram colocarem algumas questões e Maria Vieira foi um dos temas abordados. Quando questionado sobre o que achava sobre a atriz, Herman deixou-lhe somente elogios “É uma bela comediante, só tenho boas recordações dela e desejo-lhe do fundo do coração as maiores felicidades”, confessou o humorista, depois de um seguidor da sua conta de Instagram lhe ter perguntado o que achava de Maria Vieira. Recentemente, a […]