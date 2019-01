Hermès, Chanel e Dior: Maria Miguel faz o pleno em Paris

Sara Oliveira Hoje às 15:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Quase um ano e meio após a estreia pela Saint Laurent, a modelo portuguesa Maria Miguel continua em alta na moda internacional. Na Semana de Alta Costura de Paris, esta semana, já desfilou para Hermès, Chanel e Dior.

Aos 18 anos, Maria Miguel está mais madura, afirmando-se como um valor seguro em qualquer passagem. Escolhida por grandes casas, a jovem bracarense partilha sempre imagens após cada evento, agradecendo a oportunidade.

Sempre à imagem de cada designer ou marca, a modelo transforma-se na passarela, revelando muita versatilidade, sempre mantendo um olhar que parece enfeitiçar quem está na primeira fila ou por detrás de uma câmara.

Longe vão os tempos em que Maria Miguel queria ser jogadora de futebol, pois a vitória no concurso da L"Agence "Go Top Model", quando tinha 15 anos, lançou-a nas teias da moda, não tardando a despertar o interesse do diretor criativo da Saint Laurent, Anthony Vaccarello.

Aos 16, dava os primeiros passos na capital francesa, para onde se mudou, gerindo os estudos à distância, entre castings, fittings e desfiles que marcam a agenda profissional.