Homem brinca com aspirador… e a reação da companheira é hilariante!

Um homem de meia-idade filmou-se a brincar com um aspirador de folhas. O que ele não sabia era que a mulher estava a assistir. Um soprador de folhas e um homem de meia-idade. Tinha tudo para ser um momento hilariante. O homem decidiu usar o aspirador de folhas na boca para fazer caretas, enquanto se filmava. Mas o que ele não sabia era que a companheira estava em casa, do outro lado do vidro, a assistir a tudo. Quando olha para trás e se apercebe, pára imediatamente. A cara da mulher é indescritível. Veja o vídeo. TEXTO: Maria Leonor Gaspar