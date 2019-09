Homem detido após ameaçar engravidar Miley Cyrus durante concerto

NTV Hoje às 17:25, atualizado às 17:56 Facebook

Um homem foi detido durante o concerto de Miley Cyrus no iHeart Festival, em Las Vegas, após dirigir-se à equipa de segurança e afirmar que pretendia engravidar a cantora. David Rumsey, de 42 anos, um homem já sinalizado anteriormente devido a ameaças à cantora, foi detido e enfrenta uma acusação pelo crime de ameaça. De acordo com o site TMZ, as autoridades foram chamadas à T-Mobile Arena, onde decorria a atuação de Miley Cyrus, depois de a equipa de segurança da cantora notar a presença do referido homem. A mesma publicação adianta ainda que o admirador dirigiu-se à equipa de […]