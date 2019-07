Homem invade Palácio de Buckingham enquanto a rainha Isabel II dormia

NTV Hoje às 14:15, atualizado às 15:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Um intruso infiltrou-se no Palácio de Buckingham, durante a madrugada, enquanto a rainha Isabel II dormia a poucos metros de distância. O homem de 22 anos invadiu o edifício, por volta das duas horas, ao escalar os portões da frente. O indivíduo, que se encontrava desarmado, começou a bater às portas na tentativa de entrar, mas estava tudo trancado. A situação causou o pânico apesar de as autoridades levarem apenas cerca de quatro minutos a prender o intruso por suspeita de invasão, de acordo com fontes da imprensa internacional. “Houve um intruso no palácio enquanto a rainha dormia no seu […]