Hugo do programa "Casados" desapareceu e não assina papéis do divórcio

O concorrente ao programa da SIC "Casados à primeira vista" Hugo Oliveira anda desaparecido e não só não atende as chamadas da estação de Carnaxide como também não responde aos telefonemas da mulher.

A ausência do marido de Ana Águas já tinha sido notada, uma vez que não esteve presente no último episódio do programa.

João Fernandes, também ex-concorrente, revelou, no entanto, que "Hugo está bem, está em casa". "Não quer é estar com quem o atacou", acrescentou.

Hugo Oliveira e Ana Águas formaram o casal mais polémico do programa "Casados à Primeira Vista", apresentado por Diana Chaves, com discussões, insultos e trocas de acusações recorrentes. Todavia, nem mesmo depois de o programa ter terminado deixaram de estar nas bocas do mundo com Hugo a negar o divórcio a Ana.

Após o término da experiência social, os concorrentes têm cumprido as suas obrigações contratuais com a SIC, tendo já marcado presença em programas como o matutino "Alô Portugal" e o espaço de Júlia Pinheiro. Prova disso é Ana Águas que, no passado dia 4, esteve no programa da manhã, onde, mais uma vez, o condutor de semirreboques recusou comparecer. Ana Marques, apresentadora do "Alô Portugal" chegou mesmo a deixar um apelo a Hugo. "A Ana está aqui sozinha, o Hugo não aceitou o nosso convite, mas estamos aqui disponíveis. A qualquer momento, se o Hugo quiser entrar em contacto connosco, estamos prontos a estrear", disse Ana Marques.

A instrutora de fitness já confessou, entretanto, que o ainda marido eliminou todas as formas de contacto, tendo até bloqueado Ana nas diversas redes sociais bem como o seu número de telemóvel. "Hugo, quando quiseres, estou aqui de coração aberto para podermos crescer os dois, para podermos ter uma conversa e, quem sabe, futuramente, podermos ser amigos. Nós vivemos uma experiência tão intensa, que acho que não era bom não ficarmos com uma amizade, pelo menos, pequenina", apelou Ana no matutino da SIC.